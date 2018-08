Liikluses sai viga neli inimest; vahele jäi üheksa joobes juhti

Esialgsetel andmetel sõitis 65-aastane mees auto Volkswagen Touran roolis ristmikule keelava fooritulega ja põrkas seal kokku rohelise tule all liikunud vasakpöördel autoga Škoda Rapid, mida juhtis 39-aastane mees.

Škoda juht viidi Ida-Tallinna keskhaiglasse, seal kaasreisijana viibinud 10-aastane tüdruk viidi Tallinna lastehaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.