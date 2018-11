Liikluses sai viga neli inimest; vahele jäi 25 napsitanud juhti

5. novembril juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku neli inimest.

Ajavahemikus 0.30 kuni 2.50 juhtus õnnetus Lääne-Virumaal Vinni vallas Rakvere-Luige maantee 18,2. kilomeetril.

Auto BMW X5 sõitis lauges vasakkurvis teelt välja paremale vastu puid ja paiskus vasakule küljele.

Kiirabi viis sündmuskohalt Rakvere haiglasse 28-aastase naise ja 26-aastase mehe. Sõiduki juht ja õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 15.27 ajal sõitis seni tuvastamata juht Tartumaal Nõo alevis Oja tänaval õuealal autoga BMW 523I otsa 15-aastasele poisile.

Kiirabi viis jalakäija Tartu Ülikooli Kliinikumi. Juht sõitis sündmuskohalt minema.

Kella 23.00 paiku sõitis 57-aastane mees Ida-Virumaal Aseri alevikus Kesktänav 12 juures liinibussiga Vdl Futura manöövrit sooritades otsa maas lebanud 69-aastasele tumedates riietes mehele.

Kiirabi viis jalakäija Ida-Viru keskhaiglasse. Sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Pimedus, külm ja sademed muudavad liikleja elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid, kas kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu astuda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.