Liikluses sai viga neli inimest, teiste hulgas 10aastane laps

Korravalvurid tabasid 14. detsembril Eesti teedel kaheksa napsutanud juhti. Ärandatud ja leitud autode kohta teateid polnud.

Liiklusõnnetusi leidis aset kaks, neis sai kannatada kokku neli inimest, teiste hulgas 10aastane poiss.

Politsei meenutab, et talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. märtsini, ning jalakäija võiks kanda vähemalt üht helkurit, et juhid teda pimedal ja sombusel ajal kergemini teel märkaksid.

Liiklusõnnetused

Kella 21.21 paiku toimus õnnetus Saare maakonnas Saaremaa vallas Upa-Leisi maantee 15. kilomeetril.

36-aastane mees kaotas lauges vasakkurvis lumelörtsisel teel sõiduauto Ford Mondeo üle juhitavuse, sõitis paremale teelt välja vastu puud ning paiskus teele tagasi. Juht ja kaasreisija, 10-aastane poiss, viidi Kuressaare haiglasse kontrolli.

Kella 23 ajal toimus õnnetus Tallinnas Gonsiori ja Kreutzwaldi tn ristmikul.

Sõiduautot Toyota Corolla juhtinud 46-aastane mees eiras esialgsetel andmetel liiklusmärki "Anna teed" ja sõitis ette peateel liikunud bussile Mercedes-Benz 609D, mida juhtis 60-aastane mees. Õnnetuse toimumise hetkel põlesid ristmikul foorides kollased vilkuvad tuled.

BMW juht ja Toyotas viibinud kaasreisija (naine) viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud selgitamisel.