Liikluses sai viga kuus inimest; vahele jäi üheksa napsitanud juhti

Politsei palub abi bussis olnud ja kannatanut abistanud reisijate leidmisel. Ühendust võtta tel 612 3000 või pohja.lmt@politsei.ee.

Kella 16.50 paiku juhtus õnnetus Narva linnas Kangelaste pr. elumaja nr 40 juures.

Sõiduautot Škoda Superb juhtinud 47-aastane mees sõitis õuealalt väljasõidul otsa jalgrattaga peateel sõitnud 60-aastasele naisele. Jalgrattur viidi Narva haigla EMO-sse kontrolli.

Kella 19.20 paiku juhtus õnnetus Tallinnas Sihi tn ja Põllu tn ristmikul.

Jalgratast juhtinud 10-aastane poiss sõitis esialgsetel andmetel vastu kõnnitee äärekivi ja kukkus. Ta viidi sündmuskohalt Tallinna lastehaiglasse.

Kella 22.00 ajal juhtus õnnetus Põlva maakonnas Vastse-Kuuste alevikus Põlva-Reola mnt 15,4. kilomeetril.

16-aastane noormees jooksis hämaras ette sõiduautole Ford Focus, mida juhtis 21-aastane mees. Kiirabi viis kannatanu Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa haigla traumapunkti kontrolli.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja lähedased kinnitavad turvavöö ning hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis. Politsei tuletab ka meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.