Liikluses sai viga kuus inimest; vahele jäi kaheksa napsitanud juhti

32-aastane mees sõitis autoga Toyota Avensis tagant otsa autole Fiat 500, mida juhtis 26-aastane naine. Fiati juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kella 19.30 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Kolde puiestee ja Ristiku tn ristmikul.

63-aastane mees tegi autoga Kia Sportage vasakpööret ja sõitis otsa reguleerimata ülekäigurajal jalgrattal teed ületanud 23-aastasele naisele. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.