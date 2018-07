Liikluses sai viga kuus inimest; vahele jäi 20 joobes juhti

17.07.2018 kella 23.50 ajal juhtus õnnetus Võrumaal Võru vallas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 261. kilomeetril.

14-aastane poiss sõitis mopeediga Aprilia SR 50R tagant otsa ees liikunud teisele mopeedile Aprilia SR 50R, mida juhtis 14-aastane poiss. Mõlemad juhid toimetati Lõuna-Eesti haiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.