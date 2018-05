Liikluses sai viga kuus inimest; vahele jäi 12 napsitanud juhti

Kell 17.20 juhtus õnnetus Harjumaal Saue vallas Instituudi tee ja Väriheina tee ristmikul.

Instituudi teega paralleelselt kulgeval kergliiklusteel sõitnud jalgrattur, 51-aastane naine pidurdas ristuval teel liikunud sõidukiga kokkupõrke vältimiseks ja kukkus.

Kella 18.37 juhtus õnnetus Saaremaal Risti-Virtsu-Kuressaare-Kuivastu maantee 110. kilomeetril.

65-aastane naine sõitis autoga Toyota Corolla Ratla bussipeatusest tagasipööret sooritades ette otse liikunud autole Audi A6, mida juhtis 27-aastane naine. Toyota juht viidi Kuressaare haiglasse.

Kella 19.55 ajal juhtus õnnetus Lääne-Virumaal Kunda linnas Kasemäe tn 13 juures.

Juhtimisõiguseta 20-aastane mees kaotas mootorratast Suzuki GSX-R 1000 juhtides selle üle kontrolli ja sõitis lauges paremkurvis vasakule teelt välja, vastu metallist teepiirdeid. Mootorrattur viidi Rakvere haiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

