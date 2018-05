Liikluses sai viga kuus inimest; vahele jäi 10 joobes juhti

Lisaks riivas Mercedes samas suunas liikunud autot Toyota Corolla, kellest möödus paremalt poolt. Peale kokkupõrget sõitis Mercedes edasi, juht parkis sõiduki maja hoovi ja püüdis sündmuskohalt lahkuda. Jalakäija viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kell 20.50 reastus 84-aastane mees Tallinnas Peterburi teel autoga Dacia Sandero eraldussaarelt ette samas suunas liikunud veoautole Scania, mida juhtis 56-aastane mees.

Dacia kaotas juhitavuse ja sõitis paremale teelt välja. Kaasreisija, 81-aastane naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 00.34 teatati, et 23-aastane mees põrkas Tallinnas Akadeemia teel autoga Volkswagen Golf tagasipööret tehes kokku samas suunas liikunud mootorrattaga Honda CBR125R, mida juhtis 18-aastane mees. Mootorrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Loe veel

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.