Liikluses sai viga kolm inimest; vahele jäi üheksa joobes juhti

ekraanitõmmis

7. novembril juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku kolm inimest.

Kell 16.25 juhtus õnnetus Tallinnas Männiku tee 6 juures.

51-aastane naine sõitis autoga Ford Sharan otsa parklas liikunud jalakäijale, 68-aastasele naisele.

Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 16.54 teatati õnnetusest Tallinnas Pae ja Väike-Saale ristmikul.

Tundmatu auto tõttu järsult pidurdanud 64-aastase mehe juhitud bussis Man Hons City G kukkus reisija, 68-aastane naine.

Reisija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 17.20 ajal juhtus õnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Viljandi-Rõngu maantee 41. kilomeetril.

78-aastane mees sõitis autoga Ford Fiesta tagant otsa sõiduteel seisnud haagisega metsaveoautole Volvo FH, mida juhtis 42-aastane mees.

Fordi kaasreisija, 75-aastane naine, viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi. Liiklusõnnetuse juhtumise ajal oli sündmuskohal tihe udu.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.