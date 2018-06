Liikluses sai viga kolm inimest; vahele jäi 86 joobes juhti

Korravalvurid tabasid 24. mail Eesti teedel kolm narko- ja 83 alkoholi tarvitamise tunnustega juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

24. mail juhtus kolm liiklusõnnetust, nendes sai kannatada kokku kolm inimest.

Kell 16.21 juhtus õnnetus Võrumaal Võru vallas Kubja-Roosisaare maantee esimesel kilomeetril.

19-aastane mees sõitis autoga Ford Sierra lauges vasakkurvis paremale teelt välja vastu puud. Kiirabi viis juhi Lõuna-Eesti haiglasse.

Kell 18.03 juhtus õnnetus Harjumaal Harku vallas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee kuuendal kilomeetril jalgratta- ja jalgteel.

25-aastane mees sõitis jalgrattaga vasakkurvis teelt välja vastu liiklusmärgi posti. Ta viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Jalgratturil puudus kaitsekiiver.

Kell 21.25 teatati õnnetusest Harjumaal Viimsi vallas Viimsi-Randvere tee viiendal kilomeetril.

37-aastane mees juhtis mootorratast Ducati Multistrada, pidurdas teele ette jooksnud kitse tõttu, kaotas sõiduki üle kontrolli ja paiskus ümber. Juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.