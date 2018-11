Liikluses sai viga kaks inimest; vahele jäi 13 napsitanud juhti

6. novembril juhtus kaks raskemat liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku kaks inimest.

Kell 10.25 juhtus õnnetus Tallinnas Kadaka puiesteel Kalda bussipeatuse juures.

78-aastane mees sõitis autoga Ford Focus otsa 64-aastasele naisele, kes ületas reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 10.32 juhtus õnnetus Tallinnas Kadaka tee 171 juures.

Selleks mitte ette nähtud kohas sõiduteed ületanud 52-aastane mees sai löögi veoautolt Volvo FM-380, mida juhtis 48-aastane mees. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liikleja elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.