Liikluses sai viga kaks inimest; vahele jäi 11 napsitanud juhti

2. oktoobril juhtus kaks liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku kaks inimest.

Kell 21.28 teatati õnnetusest Tartumaal Peipsiääre vallas Tähemaa külas Luunja-Kavastu-Koosa tee 21. kilomeetril.

30-aastane mees sõitis autoga Nissan Qashqai teelt välja vastu puud. Juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kell 21.32 juhtus õnnetus Tartus Võru 65 juures.

Alkoholijoobes 33-aastase mehe juhitud auto Citroen C4 Picasso kaldus vastassuunda ja põrkas kokku vastu tulnud autoga Mazda 323, mida juhtis 47-aastane naine.

Mazda juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Sügisene pimedus muudab helkurita jalakäija õigeaegse märkamise raskeks. Politsei palub, et inimesed kontrolliksid, et neil ja lähedastel oleks küljes vähemalt üks helkur. See võib päästa elu.