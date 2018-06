Liikluses sai viga kaheksa inimest; vahele jäi seitse joobes juhti

61-aastane mees sõitis autoelamuga Fiat Hobby ringristmikult maha ja sellele sõitis otsa jalgrattur, kaheksa-aastane poiss. Kiirabi andis poisile kohapeal esmaabi.

Kella 17.39 ajal juhtus õnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Eesnurga külas.

27-aastane mees astus auto Volkswagen Caddy Kombi ette, mida juhtis 24-aastane mees, ja viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kella 18.55 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Narva maantee ja Turba tänava ristmikul.

58-aastane mees pidurdas kokkupõrke vältimiseks bussiga MAN Kions City. Bussis kukkus selle tagajärjel reisija, 57-aastane naine, kes viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 19.00 ajal juhtus õnnetus Kohtla-Järvel Puru tee 76 juures.

Reguleerimata ülekäigurada jalgrattaga ületanud 10-aastane poiss sai löögi autolt BMW 328I, mida juhtis 31-aastane mees. Jalgrattur viidi Ida-Viru keskhaiglasse kontrolli.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.