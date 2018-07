Liikluses sai viga kaheksa inimest; vahele jäi 13 napsitanud juhti

Kella 14.19 ajal juhtus õnnetus Tartu maakonnas Tartu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee üheksandal kilomeetril Lähte alevikus.

28-aastane naine tegi autoga BMW 730D vasakpööret ega andnud selle käigus teed vastassuunas otse liikunud autole Volvo S40, mida juhtis 76-aastane naine.

Kokkupõrkes vigastusi saanud Volvo juht viidi esmaabi saamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kell 18.36 juhtus õnnetus Tallinnas Pärnu maanteel.

34-aastane mees kaubikuga Ford Transit sõitis tagant otsa tema ees liikunud autole Mazda 5, mida juhtis 44-aastane naine. Mazda juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 17.26 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Maardus Põhjaranna teel.

34-aastane naine sõitis autoga Mitsubishi Lancer tagant otsa samas suunas tee ääres seisnud veoauto Scania haagisele ja viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Loe veel

31. juulil kella 3.46 ajal teatati Tartu Ülikooli Kliinikumist, et sinna pöördus esmaabi saamiseks 35-aastane naine, kes oli saanud umbes kella 2.00 ajal Tartus Ränirahnu tänaval paremal pool teed liikudes löögi sõidukilt, mis lähenes tagant ja on seni tuvastamata.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.