Liikluses sai viga kaheksa inimest; vahele jäi 12 joobes juhti

Mootorrattaga Suzuki GSR600 sõitnud 24-aastane mees äkkpidurdas, vältimaks kokkupõrget tema ees peatunud sõidukiga, kukkus ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 20.19 juhtus õnnetus Tartumaal Kambja vallas Uhti külas Põlva-Reola maantee 35. kilomeetril.

Volvo S70 juhtinud 34-aastane naine hoidis autot vastutuleva veoki tõttu paremale, kaotas kruusasel teepervel sõiduki üle kontrolli ja sõitis teelt välja, kus auto rullus üle katuse. Autojuht toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi.

Kell 20.30 juhtus õnnetus Tartumaal Luunja vallas Luunja alevikus.

22-aastane naine sõitis autoga Volkswagen Touareg ette peateel liikunud kahele jalgratturile, 51- ja 44-aastastele meestele. Jalgratturid viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.