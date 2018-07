Liikluses sai viga kaheksa inimest; vahele jäi 11 napsitanud juhti

Kell 15.33 teatati, et Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus Tähnase teel sõitis alkoholijoobes 45-aastase naise juhitud jalgrattale tagant otsa seni tuvastamata must sõiduauto.

Jalgrattur kukkus paremale teepeenrale, õnnetuse põhjustanud sõiduk lahkus sündmuskohalt. Kiirabi andis jalgratturile kohapeal esmaabi.

Õnnetuse täpsed asjaolud on selgitamisel. Politsei palub pealtnägijatel helistada telefonil 612 3000 või saata e-kiri pohja.lmt@politsei.ee.

Kell 16.10 teatati, et alkoholijoobes 39-aastane mees tegi jalgrattaga Lääne maakonnas Haapsalu linnas Tallinna maanteel kergliiklusteel möödasõidu ees jalgrattal liikunud 62-aastasest naisest.

Peale möödasõitu keeras mees möödasõidetavale ette. Kokkupõrke tulemusel naine kukkus, sai raskeid kehavigastusi ja viidi Läänemaa haiglasse.

Kell 21.12 teatati, et 53-aastane naine kukkus Harjumaal Jõelähtme vallas Neeme külas jalgrattaga üle äärekivi sõites ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.