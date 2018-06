Liikluses sai viga kaheksa inimest; vahele jäi 11 juhti

Audi taga liikunud 22-aastase naise juhitud auto Toyota Avensis sõitis Audile tagant otsa, mille tagajärjel paiskus Audi paremale teelt välja. Toyota juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi, kaasreisijale, 44-aastasele naisele, andis kiirabi kohapeal esmaabi.

Kell 11.29 juhtus õnnetus Tallinnas Tervise tn 21 juures.

75-aastane naine sõitis autoga Volvo C30 otsa fooridega reguleeritud ülekäigurajal rohelise tulega teed ületanud jalakäijale, 79-aastasele naisele. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 16.15 teatati õnnetusest Tallinnas Kopli tn 69a juures.

30-aastane mees sõitis autoga Nissan Leaf tagant otsa tee andmiseks peatunud autole Volkswagen Sharan, mida juhtis peatunud juhtimisõigusega 65-aastane mees.

Volkswagenis kaasreisijatena viibinud 58-aastane naine ja 28-aastane naine viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 16.40 juhtus õnnetus Tallinnas Narva mnt 13 juures.

Väljaspool ülekäigurada sõiduteed ületanud 49-aastane jalakäija sai löögi autolt Volkswagen Passat, mida juhtis 34-aastane naine, ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Loe veel

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.