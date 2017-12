Liikluses sai viga 81-aastane naine; tabati seitse napsitanud juhti

Korravalvurid tabasid 19. detsembril Eesti teedel seitse napsitanud juhti. Ärandatud ja leitud autode kohta teateid polnud.

Toimus üks liiklusõnnetus, mille tulemusel sai kannatada üks inimene, 81-aastane naine.

Politsei meenutab, et talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. märtsini, ning jalakäija võiks kanda vähemalt üht helkurit, et juhid teda pimedal ja sombusel ajal kergemini teel märkaksid.

Liiklusõnnetus

Kella 10.25 paiku toimus õnnetus Tartus Riia ja Raudtee tänavate ristmikul, kus 25-aastane naine sooritas sõiduautoga Porsche Panamera vasakpööret ega andnud teed vastassuunas otse liikunud sõiduautole Volkswagen Passat, mida juhtis 79-aastane mees.

Toimunud kokkupõrkes sai vigastada Volkswagenis viibinud 81-aastane naine, kes viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.