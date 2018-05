Liikluses sai viga 17 inimest; vahele jäi seitse napsitanud juhti

Kella 14.01 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Saue vallas Väriheina tee ja Sõrmkäpa tee ristmikul.

52-aastase mehe juhitud auto Škoda Superb sõitis esialgsetel andmetel mööda Sõrmkäpa teed suunaga Võtmeheina tee poolt Väriheina tee suunas, kui Sõrmkäpa tee ja Väriheina tee ristmikul juhtus kokkupõrge jalgrattaga Classic.

Jalgratast juhtis 8-aastane pois, see liikus mööda Väriheina teel olevat kõnniteed ja auto suhtes paremalt vasakule. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 17.54 juhtus õnnetus Tartus Võru ja Rahu tänavate ristmikul.

Parempööret sooritanud autole Škoda, mida juhtis 28-aastane mees, sõitis kõnniteelt paremalt poolt ette jalgrattur, 18-aastane mees, kes kukkus kokkupõrkest külili asfaltkattele. Jalgrattur viidi toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 16.53 juhtus õnnetus Tallinnas Retke tee 1 juures.

61-aastase naise juhitud auto Volkswagen Golf sooritas esialgsetel andmetel vasakpööret ja põrkus kokku jalgrattaga sõitnud seitsmeaastase poisiga. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kella 18.52 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Paldiski mnt. ja Nurkliku tänava ristmikul.

71-aastase mehe juhitud auto Dacia Sandero sõitis esialgsetel andmetel ette peateel liikunud autole Subaru Forester, mida juhtis 49-aastane naine. Dacia paiskus saadud löögist küljele ja teelt välja. Dacia juht ja kaasreisija, 71- aastane mees, ning Subaru juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 20.23 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Tallinn-Rannamõisa- Kloogaranna mnt ja Mõisa tee ristmikul.

83-aastase mehe juhitud sõiduauto Lexus RX 350 sooritas esialgsetel andmetel parempööret ega andnud teed jalgrattateel vastu liikunud jalgratturile, 47-aastasele mehele. Jalgrattur paiskus kokkupõrke tagajärjel haljasalale ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 21.50 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Saue vallas Koondise ja Tule tänavate ristmikul.

14-aastase poisi juhitud jalgrattal tuli esialgsetel andmetel ära esimene ratas. Jalgrattur viidi Lastehaiglasse.

24. mail kella 1.30 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Astangu tn 52 juures.

20-aastase mehe juhitud auto Toyota Celica kaotas esialgsetel andmetel lauges kurvis juhitavuse ja paiskus vastu tänavalgustusposti. Juht ja kaasreisijad, 19-aastane mees ja 17-aastane neiu, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.