Liikluses sai viga 14 inimest; vahele jäi 17 joobes juhti

53-aastane mees sõitis autoga Nissan Leaf tagant otsa ees seisvale autole Opel Insignia, mida juhtis 34-aastane naine. Opel paiskus saadud löögist vastu ees seisvat autot Renault Traffic, mida juhtis 42-aastane mees.

Opeli juht ja Nissani kaasreisija, 46-aastane naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 13.55 ajal juhtus õnnetus Sillamäel Ranna tn 49 juures.

11-aastane poiss sõitis jalgrattaga Texo TX Freestyle ülekäigurajalt maha ega andnud tundmatule mootorsõidukile teed, mille tulemusel nad kokku põrkasid.

Mootorsõiduk lahkus sündmuskohalt. Kiirabi andis poisile kohapeal abi. Liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kella 14.30 ajal juhtus õnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Viljandi-Rõngu maantee 10. kilomeetril.

84-aastane naine sooritas autoga Mitsubishi Lancer talu hoovi vasakpööret ega veendunud manöövri ohutuses. Ta sõitis ette vastassuunas lähenevale autole Chrysler Voyager, mida juhtis 60-aastane mees.

Vältimaks kokkupõrget Mitsubishiga, sõitis Chrysleri juht vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikuva veoauto Volvo FH-440 haagisega, mida juhtis 61-aastane mees.

Chrysleri kaassõitja, 73-aastane mees, viidi sündmuskohalt Viljandi haiglasse. Kiirabi andis Chrysleri juhile kohapeal abi.

Kella 15.00 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Pärnu mnt 141A juures.

50-aastane naine äkkpidurdas autoga Volvo V70 ja sellele sõitis tagant otsa mootorratas Ducati Monster. Seda juhtis 43-aastane mees, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 15.30 ajal juhtus õnnetus Raplamaal Rapla vallas Rapla-Järvakandi-Kergu tee 22. kilomeetril.

39-aastane naine sõitis teadmata asjaoludel sirgel teelõigul veoauto DAF FT XF 105 ja haagisega Krone teelt välja ja vastu puid. Ta viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 17.34 ajal juhtus õnnetus Tartumaal Tartu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee esimesel kilomeetril.

26-aastane mees alustas mootorrattaga Honda CBR liikumist, kui talle sõitis paremalt ette auto Volkswagen Jetta, mida juhtis 26-aastane mees. Mootorrattur oli sunnitud pidurdama, käis rattaga üle pea ja põrkas vastu auto tagastanget.

Mootorrattur viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kella 22.49 ajal juhtus õnnetus Jõgevamaal Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 24. kilomeetril.

71-aastase mehe juhitud auto Citroen Berlingo ette jooksis põder ja nad põrkasid kokku. Citroeni juht viidi Tartu Ülikooli kliinikumi kontrolli.

Kella 23.45 ajal juhtus õnnetus Tallinna-Narva mnt 46. kilomeetril.

39-aastase mehe juhitud autole Ford Focus jooksis ette põder ja juht sõitis kokkupõrke vältimiseks vastu teepiiret.

Kaasreisija, 57- aastane naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.