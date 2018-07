Liikluses sai viga 11 inimest; vahele jäi seitse joobes juhti

Kella 12.30 ajal juhtus õnnetus Türi linnas Paide 10 juures.

Ülekäigurajal teed ületavale 76-aastasele naisele sõitis otsa auto Ford Focus, mida juhtis 62-aastane mees. Jalakäija viidi Järvamaa haiglasse.

Kell 16.25 paiku juhtus õnnetus Pärnumaal Saarde vallas Metsaääre-Tõitoja teel.

Juhtimisõiguseta 15-aastane noormees tegi registreerimata mootorrattaga Jawa Sport paremalt möödasõitu paremale taluteele pööravale autost Volkswagen Passat, mida juhtis 51-aastane mees.

Mootorratas kaotas kokkupõrke tagajärjel juhitavuse ja sõitis teelt välja. Mootorrattur ja kaasreisija, 15-aastane noormees, viidi Pärnu haiglasse tervisekontrolli.

Kella 21.55 paiku juhtus õnnetus Harjumaal Saue vallas Maidla külas Kiisa-Maidla tee viiendal kilomeetril.

54-aastase mehe juhitud auto Audi A4 sõitis lauges kurvis vasakule teelt välja liiklusmärgiposti vastu ja sealt edasi vastu puud. Juht ja kaasreisija, 46 –aastane naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.