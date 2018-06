Liikluses sai viga 11 inimest; vahele jäi 14 napsitanud juhti

Mopeedi juhtinud 38-aastane naine ei andnud esialgsetel andmetel teed peateel liikunud 63-aastase mehe autole Suzuki Grand Vitara, mis viis kokkupõrkeni.

Mopeedijuht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ja mopeedi tagaistmel istunud 14-aastane viidi Tallinna lastehaiglasse. Esialgsetel andmetel mopeedil istunud isikud kandsid kiivreid, mis polnud kinnirihmatud.

Kella 13.25 ajal juhtus õnnetus Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee 28. kilomeetril.

32-aastane mees juhtis autot Citroen Berlingo ja põrkas hetkel teadmata asjaoludel külgepidi kokku 56-aastane naisega jalgrattal. Jalgrattur kukkus ja kiirabi viis ta Viljandi haiglasse kontrolli.

Kella 14.45 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Ranna tee ja Viimsi tee ristmikul.

Esialgsetel andmetel sõitis 40-aastane mees jalgrattaga ja põrkas kokku vasakult lähenenud autoga Mitsubishi Outlander, mida juhtis 39-aastane mees. Jalgrattur viidi Ida-Tallinna keskhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 17.08 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Narva maantee 150 juures.

32-aastane mees sõitis autoga Volvo S60 ja vähendas esialgsetel andmetel kiirust, et anda teed reguleerimata ülekäigurada ületavale jalakäijale. Samal ajal sõitis 39-aastane mees mopeediga autole tagant otsa. Mopeedi juht viidi Ida-Tallinna keskhaigla Ravi tänava korpusesse.

Kella 19.18 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Künka tänaval.

66-aastane naine sõitis autoga Volkswagen Golf esialgsetel andmetel Künka tänaval surnuaia poolt Piiri tänava poole ja põrkas kokku jalgrattateel temast paremalt poolt jalgrattaga mööda sõitnud 51-aastase mehega. Mees viidi sündmuskohalt Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Politsei palub pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee

Kella 22.20 ajal juhtus õnnetus Järvamaal Järva vallas Ervita külas Mõis tee 5 juures.

Mootorratast KTM juhtinud 42-aastane mees sõitis otsa kõrvalhoone ette pargitud haagise tiislile, kaotas KMT üle juhitavuse ja kukkus. Mees viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi, ta ei kandnud õnnetuse hetkel motokiivrit.

Kella 22.34 paiku juhtus õnnetus Põlvamaal Räpina vallas Räpina-Rasina maantee 6. kilomeetril.

Alkoholijoobes 30-aastane mees juhtis autot Toyota Carina E, kaotas sirgel teelõigul sõiduki üle juhitavuse ning sõitis teelt välja paremale poole kraavi. Sõiduk rullus üle katuse, juht paiskus sellest välja. Kiirabi toimetas mehe Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Sama juht sõitis eelnevalt Räpina linnas Vabaduse tänaval otsa vastu liikunud sõiduautole BMW X5 ja lahkus õnnetusekohalt.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.