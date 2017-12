Liikluses sai kannatada viis inimest

Korravalvurid tabasid 13. detsembril teedel seitse napsutanud autojuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Aset leidis viis liiklusõnnetust, kus sai kannatada kokku viis inimest

Politsei tuletab meelde, et talverehvide kasutamine on kohustuslik kuni 1. märtsini ning jalakäija kannaks vähemalt üht helkurit, sest see teeb teda pimedal ja sombusel ajal teel nähtavamaks.

Liiklusõnnetused

Kell 10.24 toimus õnnetus Kuressaares Torni ja Rohu tn ristmikul.

18-aastane naine sooritas jalgrattaga pööret, libises libedal teekattel ja kukkus ning viidi Kuressaare haiglasse.

Kella 10.30 ajal toimus õnnetus Lääne-Virumaal Haljala vallas Varangu-Essu maantee teisel kilomeetril.

64-aastane mees kaotas kontrolli auto Opel Combo-C üle ja kaldus kurvis vastassuunavööndisse, kus sõitis otsa vastu tulnud ratastraktorile John Deere, mida juhtis 33-aastane mees. Auto paiskus kokkupõrke tagajärjel küljele ja selle juht viidi Rakvere haiglasse.

Kella 10.34 ajal toimus õnnetus Pärnus Vanapargi ja Laia tn ristmikul.

83-aastane mees kõndis kõnnitee vasakul poolel ja astus ette parempöördel olnud sõiduautole Opel Omega, mida juhtis 32-aastane naine. Jalakäija viidi Pärnu haiglasse.

Kella 12.04 ajal toimus õnnetus Tallinnas Pae tn 80 juures.

Liinibussi Scania K270 juhtinud 49-aastane mees pidurdas kokkupõrke vältimiseks sõiduautoga, mille järel bussis kukkus reisija, 80-aastane naine. Reisija viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 19.30 paiku toimus õnnetus Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Eipri külas kõrvalteel.

48-aastane mees kaotas sirgel libedal teelõigul kontrolli mopeedi Keevay Matrix üle ning mopeed kukkus külili. Mopeedil viibinud kaasreisija, 47-aastane naine, toimetati Rakvere Haiglasse.