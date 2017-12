Liikluses sai kannatada üks inimene, tabati üks narkot ja seitse alkoholi pruukinud juhti

Korravalvurid tabasid 18. detsembril Eesti teedel ühe narko- ja seitse alkoholi tarvitamise tunnustega juhti.

Lõuna prefektuur teatab, et ärandatud on hall sõiduauto Audi 100, valminud 1988. aastal ja registrinumbriga 703TDB.

Politsei meenutab, et talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. märtsini, ning jalakäija võiks kanda vähemalt üht helkurit, et juhid teda pimedal ja sombusel ajal kergemini teel märkaksid.

Liiklusõnnetused

Kell 10.19 teatati, et 21-aastane naine sõitis Harjumaal Keila vallas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee 34. kilomeetril sõiduautoga Volkswagen Golf lauges kurvis vasakule teelt välja. Juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.