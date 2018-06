Liikluses hukkus üks ja sai viga viis inimest; vahele jäi seitse napsitanud juhti

Kella 16.32 ajal juhtus õnnetus Pärnumaal Lääneranna vallas Kõmsi külas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 58. kilomeetril.

61-aastane mees kaldus haagisega veoautoga DAF FT XF 105.460T teelt välja ja sõitis teetammilt alla. Sõiduk paiskus külili ja süttis, juht hukkus sündmuskohal.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.