Liikluses hukkus üks ja sai viga üks inimene; vahele jäi 15 joobes juhti

Korravalvurid tabasid 2. juulil Eesti teedel ühe narko- ja 14 alkoholi tarvitamise tunnustega juhti.

Lõuna prefektuur sai teate ärandatud sõiduki kohta: punane mopeed Aprilia SR50 Street, väljalaskeaasta 2012, reg-nr 469L.

2. juulil juhtus kaks liiklusõnnetust, neis hukkus üks ja sai kannatada üks inimene.

Kell 11.19 teatati õnnetusest Jõgevamaal Jõgeva vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maantee 61. kilomeetril.

60-aastase naise juhitud auto Peugeot 207 kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikunud haagisega veoautoga Volvo FH12, mida juhtis 57-aastane mees.

Peugeot paiskus kokkupõrke tagajärjel vasakule maanteekraavi, selle juht hukkus sündmuskohal.

Kell 18.07 teatati õnnetusest Harjumaal Keilas Tehase tn 1 juures.

Mopeediga Baotian sõitnud 29-aastane mees kaotas selle üle kontrolli, kukkus ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.