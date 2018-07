Liikluses hukkus üks ja sai viga seitse inimest; vahele jäi 14 juhti

62-aastase mehe juhitud veoauto Scania koos virtsa tsisterniga kaotas kruusateel juhitavuse, kaldus paremale ja seejärel vasemale teepervele ning paiskus vasakule poole külili, nii et tsisternis olev virts kraavi paiskus.

Juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi EMOsse kontrolli.

Kella 18.55 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Männiku tee 6 juures.

Buss Iveco juht, 66-aastane mees, alusats esialgsetel andmetel Risti peatusest väljumist. Teele ja vastu bussi jooksis seda peatada soovinud mees, kes kukkus nii, et bussi tagumine ratas muljus ta jalga. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 21.05 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Kivi 3 juures.

27-aastane mees auto Audi A6 roolis alustas esialgsetel andmetel sõitu, kui sõitis otsa ette liikunud jalakäijale, 48-aastasele mehele.

Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, kus ta suri. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 0.20 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa neljandal kilomeetril.

76-aastane mees auto Honda CR-V roolis tegi esialgsetel andmetel äärmisest paremast reast tagasipööret, kui sõitis otsa vasakul sõidureal liikunud autole Opel Astra, mida juhtis 38-aastane mees.

Honda juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

