Liikluses hukkus üks ja sai viga kuus inimest; vahele jäi 11 joobes juhti

Kella 17.15 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Ehitajate tee ja Keskuse tänava ristmikul.

Esialgsetel andmetel sõitis fooriga reguleeritud ristmikul auto Mazda 3 lubava fooritulega otse, kui sellele sõitis ette vasakpööret teinud auto Volkswagen Vento, mida juhtis juhtimisõiguseta 54-aastane mees.

Volkswagen sooritas vasakpööret keelava fooritulega ja lahkus peale kokkupõrget sündmuskohalt. Mazda juht, 68-aastane naine, viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.