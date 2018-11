Liikluses hukkus üks ja sai viga kaks inimest; vahele jäi 13 joobes juhti

Põhja prefektuur sai teate ärandatud sõiduki kohta: tumeroheline Opel Sintra, reg-nr 771TFN, väljalaskeaasta 1998.

31. oktoobril juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis hukkus üks ja sai kannatada veel kokku kaks inimest.

Kella 12.55 ajal juhtus õnnetus Ida-Virumaal Toila vallas Kohtla-Järve tee esimesel kilomeetril.

Autot Volkswagen juhtinud 69-aastane mees sõitis esialgsetel andmetel terviserikke tõttu teelt välja. Kiirabi saabudes oli juht surnud.

Kella 16.28 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Rae vallas Lagedi alevikus Kooli 18 juures.

53-aastane mees juhtis autot Toyota RAV4 ja põrkas kokku reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud seitsmeaastase poisiga, kes ületas esialgsetel andmetel sõiduteed joostes. Poiss viidi Tallinna lastehaiglasse.

Kella 17.10 paiku juhtus õnnetus Pärnus Tallinna mnt 74 juures.

63-aastane mees äkkpidurdas liinibussiga Irizar, mille tagajärjel kukkus bussis 61-aastane naine. Kiirabi viis naise Pärnu haiglasse.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.