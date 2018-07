Liikluses hukkus üks ja sai viga 14 inimest; vahele jäi 34 joobes juhti

61-aastane mees sõitis autoga Audi 80 lauges vasakkurvis teelt välja ja viidi Viljandi haiglasse.

Kell 16.39 juhtus õnnetus Harjumaal Lääne-Harju vallas Padise külas Keila-Haapsalu maantee 21. kilomeetril.

49-aastane naine sõitis mootorrattaga Kawasaki VN800 tagant otsa parempöördel olnud autole Kia Ceed, mida juhtis 44-aastane mees. Mootorrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 18.00 paiku juhtus õnnetus Lääne-Virumaal Rakvere vallas Tallinn-Narva maantee 101. kilomeetril.

35-aastane mees sõtis esialgsetel andmetel autoga BMW 335I tagant otsa autole Citroen C3, mida juhtinud 33-aastane naine ootas vasakpöörde võimalust.

Citroen paiskus õnnetuse tagajärjel vastassuunavööndisse ja põrkas kokku 79-aastase mehe juhitud autoga Opel Astra, mis sõitis selle tagajärjel otsa kõrvalteel seisnud autole Škoda Roomster, mida juhtis 52-aastane naine.

Loe veel

Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus Citroenis viibinud 31-aastane mees. Citroeni juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, sõidukis viibinud kaks 2-aastast tüdrukut viidi Tallinna lastehaiglasse.

Opelis viibinud 62-aastane naine ning BMW-s viibinud 33-aastane naine ja 6-aastane poiss viidi Rakvere haiglasse.

Kell 18.53 juhtus õnnetus Jõgevamaal Põltsamaa vallas Tõrenurme külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 138. kilomeetril.

Alkoholijoobes 53-aastane mees kaotas kontrolli mootorratta Yamaha üle ja kukkus vastassuunda sõiduteele. Kiirabi andis talle sündmuskohal esmaabi.

30. juulil kell 0.00 juhtus õnnetus Harjumaal Kose vallas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 48. kilomeetril.

38-aastase mehe juhitud autole Peugeot 605 jooksis ette põder. Juht viidi Järvamaa haiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.