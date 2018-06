Liikluses hukkus üks ja sai viga 11 inimest; vahele jäi 59 joobes juhti

Kell 17.53 juhtus õnnetus Tartus Kreutzwaldi tänav 26 juures.

15-aastane noormees kaotas kontrolli rolleri Romet Motors üle, sõitis teelt välja vastu puidust tänavavalgustusposti ja viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kell 19.04 juhtus õnnetus Elvas Käo tee ja Paju tn ristmikul.

51-aastane naine tegi autoga Ford Fiesta parempööret, sõidukile sõitis kõnniteelt jalgrattaga ette üheksa-aastane tüdruk. Tüdruk viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kell 19.43 juhtus õnnetus Jõgevamaal Kuremaa alevikus Tammemetsa tn 2 juures.

Esialgsetel andmetel juhtis 36-aastane naine autot Audi A6, kaotas selle üle kontrolli ja sõitis vastu garaaži seina. Õnnetuspaigalt toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi sõiduki juht ja sõidukis viibinud 29-aastane mees, 21-aastane mees, 28-aastane mees ja 31-aastane mees. Turvavarustuse kasutamine oli valikuline ja on selgitamisel.

Kell 20.17 juhtus õnnetus Tallinnas Ehitajate tee ja Kadaka tee ristmikul.

50-aastase naise juhitud liinibussile Scania sõitis autoga Kia Ceed ette 43-aastane naine. Õnnetuse tagajärjel kukkus bussis 56-aastane naine, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.