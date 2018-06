Liikluses hukkus üks ja sai viga 10 inimest; vahele jäi viis napsitanud juhti

Kella 19.20 ajal juhtus õnnetus Järvamaal Järva vallas Aravete alevikus Maarjamõisa teel.

Mootorratast Triumph Street Triples juhtinud 36-aastane mees kaotas selle üle kontrolli ja sõitis küljelt otsa vasakpöördel mootorrattale Harley Davidson, mida juhtis 49-aastane mees.

Mootorrattad kukkusid õnnetuse tagajärjel paremale küljele sõiduteele. Mõlemad juhid toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 20.24 juhtus õnnetus Tartu maakonnas Tartu vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 121. kilomeetril.

30-aastase mehe juhitud auto Mercedes-Benz E220 kaldus seni teadmata põhjusel lauges paremkurvis vasakule poole vastassuunda ja põrkas kokku autoga Citroen C4, mida juhtis 38-aastane mees.

Citroeni juht hukkus õnnetuse tagajärjel, selles viibinud kolmeaastane laps ning Mercedes-Benzi juht koos kahe kaasreisijaga - mees ja naine - viidi Tartu Ülikooli kliinikumi.

Loe veel

Loe õnnetuse kohta lähemalt Delfi artiklis

28. juunil kella 3.15 ajal juhtus õnnetus Painküla-Puurmani maantee 11. kilomeetril.

Rollerit juhtinud 45-aastane mees sõitis otsa teel ette jooksnud suuremat sorti kollast värvi koerale. Koer jooksis minema, roller kukkus maha, selle juht viidi haiglasse kontrolliks.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.