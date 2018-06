Liikluses hukkus noormees ja sai viga viis inimest; vahele jäi 19 joobes juhti

Kella 20.50 paiku juhtus õnnetus Tartus Võru tn 173 juures.

Kõnniteel jalgratturitele eraldatud rajal jalgrattaga sõitnud 19-aastane mees kukkus pöördel libeduse tõttu. Ta ei kandnud kaitsekiivrit. Kannatanu viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.