Liikluses hukkus kaks ja sai viga seitse inimest; vahele jäi 24 joobes juhti

41-aastane mehe juhitud auto Volkswagen Bora kaotas lauges kurvis juhitavuse ja sõitis vasakule teelt välja. Juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 15.16 ajal juhtus õnnetus Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Heltermaa–Kärdla–Luidja maantee 31 kilomeetril.

63-aastane mees tegi auto Suzuki Liana roolis möödasõitu ja põrkas kokku samal ajal vasakpööret sooritanud ratastraktoriga Frendt, mida juhtis 25-aastane mees.

Suzukis kaasreisijana viibinud 60-aastane mees viidi Hiiumaa haiglasse, kus ta suri.

Kella 16.04 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Kari 4 juures.

31-aastase naise juhitud auto Volvo XC6 oli esialgsetel andmetel pargitud kõnniteele, alustas parkimiskohalt tagurdamist ja tagurdas otsa kõnniteel liikunud jalakäijale, 86-aastasele naisele. Jalakäija hukkus sündmuskohal. Täpsemad asjaolud selgitamisel.

Kella 16.15 ajal juhtus õnnetus Tartus Nõlvaku ja Jaama tn ringristmiku juures.

Loe veel

Jalgrattur, 86-aastane mees, sõitis ülekäigurajale ja vastu seal liikunud 52-aastase naise juhitud auto Hyundai Getz parempoolset esitiiba.

Jalgrattur viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kella 17.45 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Tuukri tänava ja Tuukri põigi ristmikul.

Teadmata isiku juhitud auto Citroen C4 tegi esialgsetel andmetel vasakpööret ega andnud teed vastassuunas otse liikunud mopeedile Rhon, mida juhtis 45-aastane mees.

Mopeedi juht tegi kokkupõrke vältimiseks ümberpõike ja kukkus. Citroen lahkus sündmuskohalt. Mopeedijuht viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 20.35 ajal juhtus õnnetus Narva linnas Karjamaa tänaval.

Jalgrattur, 68-aastane naine, ei veendunud enne reguleerimata ülekäiguraja ületamist selle ohutuses ja põrkas kokku otse liikuva autoga Mitsubishi Outlander, mida juhtis 43-aastane naine. Jalgrattur viidi Narva EMOsse ja suunati sealt kodusele ravile.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.