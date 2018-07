Liikluses hukkus kaks ja sai viga kuus inimest; vahele jäi 30 joobes juhti

Kell 19.00 juhtus õnnetus Maardus Sarapiku teel.

Mootorratast KTM 450EXC juhtinud 37-aastane mees kaotas sõiduki üle kontrolli ja sõitis vasakule teelt välja. Mootorrattal kaasreisijana viibinud 38-aastane naine viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 20.05 juhtus õnnetus Harjumaal Saue vallas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ja Jaama tee ristmiku juures.

88-aastane mees sõitis autoga Renault Megane tagant otsa peatunud ja vasakpöörde võimalust oodanud autole Toyota Avensis, mida juhtis 53-aastane mees. Renault juht ja Toyota kaasreisija, 54-aastane naine, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 20.48 teatati õnnetusest Tartumaal Tartu vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 119. kilomeetril.

46-aastane mees sõitis autoga BMW 530D esialgsetel andmetel lauges vasakkurvis paremale teelt välja ja sõiduk rullus üle katuse.

Juht hukkus, sõidukis kaasreisijana viibinud 33-aastane naine viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi. Naise sõnul olid mõlemad alkoholi tarvitanud.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.