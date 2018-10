Liikluses hukkus 20-aastane neiu ja sai viga veel kaks inimest; vahele jäi üheksa joobes juhti

29. oktoobril juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis hukkus üks ja sai kannatada veel kaks inimest.

Kell 7.57 teatati, et 78-aastane mees sai Tallinnas Lastekodu tänaval selleks mitte ettenähtud kohas sõiduteed ületades löögi autolt Opel Insignia, mida juhtis 65-aastane mees. Jalakäija viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kell 9.56 põrkas 30-aastane mees Tallinnas kaubikuga Peugeot Partner kõrvalteelt Pärnu maanteele välja sõites kokku kesklinna suunas liikunud autoga Dodge RAM 1500, mida juhtis 49-aastane mees. Kaubiku juht viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 10.58 paiku sai Kohtla-Järve linnas Sõpruse tänaval 58-aastase mehe juhitud veoautolt Man löögi 20-aastane naine, kes hukkus sündmuskohal. Õnnetuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.