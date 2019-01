Liiga suur massikoormus veosel viis mehe pooleks kuuks arestimajja

Ta rõhutas, et äritegevus, mistahes valdkonnas, ei tohi kunagi üle kaaluda kellegi ohutust. Veokijuhid peaksid kutseliste juhtidena hindama ise kõrgelt liiklusohutust, kuivõrd nende päevad mööduvad paljuski rooli keerates. „Lootuses aga kulude kokkuhoiule ning sellele, et ehk vahele ei jää, saadetakse iga päev teele tõsises ülekaalus ja muude puudujääkidega veokeid. Need ülekoormaga masinad tiksuvad seaduskuulekate liiklejate vahel ringi kui viitsütikuga pommid,“ illustreeris vaneminspektor Rosi.

Lubatust raskema veoki puhul on liiklusõnnetuse aset leidmise korral tagajärjed reeglina raskemad nii autojuhi enda kui ka teiste asjaosaliste jaoks. „Eestis on viimasel ajal juhtunud mitu traagilist liiklusõnnetust, milles üheks osaliseks on olnud just raskeveok. Seega peaks igaühele olema iseenesest mõistetav, et veoste veole kehtestatud nõuete täitmine on kohustus, mis tagab väga otseselt liiklusohutust meie teedel,“ toonitas politseinik.

Mullu avastas politsei raskeveokite kontrollil kokku 1222 sõidukit, mille mõõtmed, mass ja teljekoormus ei vastanud nõuetele. Rikkumistest 575 fikseeriti Lõuna, 418 Põhja, 148 Lääne ning 81 Ida prefektuuri teeninduspiirkonnas.