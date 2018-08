Liiga ohtlik isegi trellide taga: prokuratuur kardab, et Viru vangla eluaegne vang võib ohustada oma eksnaist

Viru maakohus leidis siiski, et lähenemiskeeldu pole vaja. „Kriminaalasja materjalides puuduvad sellised tõendid, mis annaksid alust arvata, et kahtlustatava ja kannatanu vahel toimuv suhtlemine on intensiivselt agressiivne ja ähvardav, pigem tuleb nõustuda kahtlustatava seisukohaga, et tegemist on ühekordse peretüliga,” vahendas kohtuniku seisukohta Viru maakohtu pressiesindaja Jelena Muttonen.

Kohus hakkab Tali järjekordset kriminaalasja arutama järgmise aasta alguses.

Andrei Tali on süüdi mõistetud vähemalt üheksas kuriteos, eluaegne vangistus mõisteti talle 2001. aastal. Pärast seda on Tali korduvalt süüdi mõisetud nii vangivalvurite kui kaasvangide ründamises. Vangla koostatud individuaalne täitmiskava iseloomustab Tali kui ohtlikku inimest, kel puudub enesekontroll ja kes on võimeline teisi isikuid ründama.