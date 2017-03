Levivad eluohtlikud "mängud", kus rongi või auto eest läbi silgatakse

Laste hulgas on populaarsust kogumas eluohtlikud "mängud", kus näiteks liikuvate sõidukite eest läbi joostakse. Paraku ei pelga mõni laps ka ronge.

Möödunud nädala lõpus leidis sotsiaalmeedias palju vastukaja ühe naisterahva postitus, kus ta kirjeldas, et märkas eelmisel reedel kella 17 paiku Keilas raudtee ülesõidu lähedal nelja poissi.

"Punane foorituli põles ja rong oli iga hetk tulemas, kuid poisid ei näidanud mingit soovi raudteelt lahkuda. Tulid vaid rööbastelt maha ja jäid kohe rööbaste kõrvale, üks nendest võttis taskust telefoni," märkis naine. Kui rong lähenes, hüppas üks poistest tema sõnutsi teisele poole rööpaid. Tagasi hüppas laps viimasel sekundil, kui rongiga kokkupõrkeni oli jäänud napp hetk. Naine läks lastega rääkima, kuid poisid kriitikast ei hoolinud. "Nende jaoks olin ma muidugi üks mõttetu tegelane, kes tuli neid oma noomimisega segama."

Veebikonstaabel Maarja Punak ütles Delfile, et postitus edastati

kohalikele piirkonnapolitseinikele, kes saavad sellest lähtuvalt oma tegevusplaani välja mõelda. "Noorte taolise tegutsemise korral on tegemist äärmiselt eluohtliku ja rumala käitumisega. Kui keegi noortest vaidleb vastu, et see on tema enda asi, kuidas raudteed ületab, siis liiklusseaduses on selgelt toodud välja nõue, et raudteed ei tohi ületada viivitades ja seega pannakse sellise käitumisega toime seaduserikkumine," räägib ta ja lisab: "Kui noored seda ei mõista, siis soovitan kutsuda kohale politsei, kes saab antud seadust neile täpsemalt selgitada ning ohtliku tegevuse raudteel lõpetada. Sekkumisega võite päästa kellegi tervise või elu."

Paraku pole see ainuke taoline mäng, mis viimasel ajal levib. Näiteks on politsei saanud teateid juhtumitest, kus tänaval või maanteel proovitakse "mängu", mis internetimaailmas tuntud nimega "Jookse või sure". Põhimõtteliselt joostakse siis läbi liikuva sõiduki eest. Välismaal on teateid ka järgnenud õnnetustest.

Punak soovitab vanematel rääkida oma lastega selliste "mängude" ohtudest. "Kui laps kuuleb ema või isa käest argumenteeritud põhjust, miks sellised tegevused on ohtlikud, siis on palju suurem tõenäosus, et laps suudab sotsiaalse surve all mängimisest keelduda."

Punak sõnutsi on oluline, et kui täiskasvanud märkavad probleemi, siis julgeksid ka nõu küsida. "Abi saavad osutuda lastekaitse- või sotsiaaltöötaja, psühholoog ja ka politseinikud."