Leitud vintpüsside ja granaatidega äritsenud mehed mõisteti tingimisi vangi

Tihti sõjakraami otsa sattunud 52-aastane Aare Salumäe ja 56-aastane Taimo Kõrvemaa oleksid pidanud leidudest teavitama politseid, sest Pärnu Maakohus mõistis nad täna süüdi lõhkeseadeldise osade, tulirelvade ja nende osade ning laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning määras neile tingimisi vangistused.

Süüdistuse kohaselt leidis Salumäe 2008. aastal Saaremaalt Sõrve poolsaarelt kaks käsigranaati RG-42, mis olid kasutuskõlblikud ning sisaldasid 220-240 grammi trotüüli.

Lisaks leidis ta teadmata ajal tuvastamata kohast kasutuskõlbliku OŠA tüüpi süütenööri, mis sisaldas suitsuga püssirohtu ja veel 20 mm kaliibriga BZ tüüpi soomustläbistava süütemürsuga unitaarlasukomplekti, mis aga oli kasutuskõlbmatu.

Salumäe aga ei omanud lõhkematerjali käitlemise luba ning selmet teavitada oma leidudest politseid ja päästeametit, hoidis ta neid oma kodus kuni 2016. aastani, mil need kaitsepolitseiameti töötajate poolt läbiotsimisel leiti ja ära võeti.

Lisaks jättis ta jättis endale ka Harjumaal Anija vallast leitud vintpüssi Enfield ning müüs selle hiljem Kõrvemaale, ehkki oleks pidanud leiust teavitama politseid. Läbiotsimisel leidis politsei Salumäe kodust veel lisaks hulga laskemoona.

Salumäe oli endale hankinud veel hunniku ebaseaduslikke elemente 1 kõlbliku kaliiber 32 siledaraudse püssi relvaraua

1 kõlbmatu kaliiber 12,7 kuulipilduja padruni

2 kõlblikku ja 1 laskekõlbmatu 7,62x54R kaliibrilise vintpüssipadruni

1 kõlbliku 9,3x54R kaliibrilise vintpüssipadruni

2 kõlblikku 5,45x39 mm kaliibrilist vintpüssipadrunit

3 laskekõlblikku ja 1 laskekõlbmatu 7,62x39 mm kaliibrilise vintpüssipadrunit

4 kõlblikku 5,6x39 mm kaliibrilist vintpüssipadrunit

3 kõlbmatut 7,62x25 mm kaliibrilist püstolipadrunit

2 kõlblikku .308 Win kaliibrilist vintpüssipadrunit

1 kõlbmatu 8 mm Lebel kaliibrilise vintpüssipadruni

10 kõlbmatut 7,92x57 mm Mauser kaliibrilist vintpüssipadrunit

1 kõlbliku 7,5x54 mm MAS kaliibrilise vintpüssipadruni,

49 kõlblikku .22LR kaliibrilist ääretulepadrunit

1 kõlbliku ja 7 laskekõlbmatut .303 British kaliibrilist vintpüssipadrunit

48 kõlblikku ja 2 laskekõlbmatut 9x19mm kaliibrilist püstolipadrunit

2155 g suitsuta püssirohtu

Taimo Kõrvemaa aga leidis süüdistuse kohaselt 2006. aastal enda elukohas kinnistul asuva keldri juurest samuti kaks kasutuskõlblikku käsigranaati RG-42, mis sisaldasid 220-240 grammi trotüüli.

Kõrvemaa leidis veel teadmata ajal sepikojast UZRGM tüüpi õppe-imitatsioon granaadisütiku imitatsioondetonaatorit, millest neli olid kasutuskõlblikud.

Lisaks omandas ta teadmata kohast kasutuskõlbmatu süüturi MK.1A, mille taolisi kasutati Teise Maailmasõja ajal raudteedele paigaldatavates improviseeritud lõhkeseadeldistes.

Veel leidis ta sepikojast, omamata relvaluba, töökorras vintpüssi Mosin 1891/1930 ning Tallinnast mitmeid padruneid, mille müüs hiljem 350 euro eest maha. Lisaks heitis prokuratuur Kõrvemaale ette sõber Aare käest vintpüss Enfieldi ostmist.

Prokurör Kristine Tamme sõnul on tegu üliohtlike kuritegudega. "On oluline teadvustada relvadest ja lõhkeseadeldistest tulenevat ohtu, kui need satuvad inimeste kätte, kes neid käidelda ei oska või teevad seda kuritegelikel eesmärkidel. Seetõttu on kuritegu juba ainuüksi selliste esemete hoidmine."

Kohus karistas Aare Salumäed kuritegude eest kahe- ja Taimo Kõrvemaad kolmeaastase vangistusega, mida ei pöörata täitmisele, kui mehed ei pane vastavalt kahe ja kolme aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Aare peab tasuma riigituludesse menetluskulusid 2587,5 ja Taimo 2077,82 eurot. Lisaks mõisteti meestelt välja konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastav summe, mis on Aare puhul 150 ja Taimo puhul 420 eurot.

Salumäed pole varasemalt kriminaalkorras karistatud, Kõrvemaa puhul puuduvad kehtivad kriminaalkaristused.