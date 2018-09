Leedus kahtlustatakse kaht eestlast Kaunase maffia liikme tellimusmõrvas, mängus ka Imre Arakas

Vaatamata sellele, et Leedu kriminaalpolitsei büroo ja peaprokuratuur seni juurdlust veel ei kommenteeri, õnnestus Leedu Delfil teada saada, et Leedus eeluurimisvangistuses olevatele eestlastele määrati juba aasta tagasi „surmaotsus” - neid on Tallinnas otsimas käinud Leedu kurjategijad, et korraldada verine arveteõiendamine. Politseil õnnestus aga relvastatud leedulased kinni pidada.

Juurdlusele on kaasa aidanud Vita Jakutienė, kes oli mõrvahetkel Bugavičiuse kõrval. Väidetavalt tundis naine ära ühe vahi all oleva eestlase, kes aga oma süüd ei tunnista.

Leedu Delfi allikad teatasid, et Bugavičiuse mõrv oli hoolikalt planeeritud. Tellija oli teine Kaunase jõuk, mida enam olemas ei ole. Arvatakse, et mõrva tellis selle jõugu juht.

Allikate andmetel vahistati eelmisel kolmapäeval Kaunases neljas kahtlusalune, kes on kohalik elanik. Kohus jättis ta vahi alla.