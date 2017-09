Laupäeval naise surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustanud mees arvas, et ajas alla metslooma

Laupäeval ööl vastu pühapäeva juhtus Jõelähtme vallas naise surmaga lõppenud liiklusõnnetus. Õnnetuse põhjustanud autojuht arvas, et ajas alla metslooma, teavitas sellest politseid ning jätkas sõitu.

Praegu teadaolevatel andmetel juhtis 23. septembri õhtul 66-aastane mees sõidukit Toyota Land Cruiser ning Tallinn-Narva maantee 19. kilomeetril sõitis ta enda arvates loomale otsa. Sõidukijuht helistas politseisse ning teavitas loomale otsasõidust ja jätkas oma teed.

Hiljem sai autojuht teada samas kohas juhtunud liiklusõnnetusest, mille hukkus 1961. aastal sündinud naine. Mees võttis koheselt ühendust politseiga. "Sõidukijuht on kriminaalasja raames oma ütlusi andnud," kinnitas Põhja ringkonnaprokurör Merike Tikk.

Tänaseks on tuvastatud, et õnnetuse ajal sõitis naisele otsa sõiduk Toyota Land Cruiser ning veel naisest on üle sõitnud veel kaks sõiduautot. "Sõidukid ja autojuhid on tuvastatud, nende ülekuulamine on pooleli. Saan veel lisada, et esialgsetel andmetel olid jalakäijal tumedad riided seljas ning tal polnud helkurit," sõnas Tikk.

Kõnealuse juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, mida viib läbi Põhja prefektuur. Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht prokurör Tikk ütles, et menetlus on algusjärgus ning kuna tunnistajate ülekuulamised on veel pooleli, siis pole võimalik menetluse üksikasju avalikustada.