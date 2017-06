Lätit kimbutavad aktiivsed BMW vargad, politsei hoiatab Eesti autoomanikke

Viimasel ajal on Lätis sagenenud hinnaliste sõidukite ärandamised. Kurjategijate eelistatuimaiks kaubamärgiks on endiselt BMW, mis on ka Eestis üks enim varastatuimaid sõidukimarke.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on mullu Leedust pärit autovaraste tabamise järgselt Tallinnas ja Harjumaal kallihinnaliste sõidukite vargused oluliselt vähenenud. Samas on teada paari kuu taguseid juhtumeid Lõuna-Eestist, kus üritati varastada uuema seeria BMW-sid, kuid need vargused jäid õnneks katsestaadiumisse. Naaberriikide trendid kipuvad sageli jõudma ka Eestisse, mistõttu soovitab politseimajor inimestel oma kallihinnaliste sõidukite suhtes tähelepanelik ja valvas olla.

"Kallimate ja uuemate sõidukite vargused on üldjuhul seotud piiriülese tegevusega. Oleme teinud järjepidevat tööd selle nimel, et heidutada naaberriikidest pärit profivargaid. Siseriiklik prefektuuridevaheline koostöö on tihe ning järjepideva töö tulemusena on naaberriikidest pärit varasteni jõudnud sõnum, et siia ei maksa tulla. Seetõttu on meie selle aasta üks prioriteetidest jätkuvalt jõupingutused rahvusvahelises koostöös."

Selleks, et vargusi jätkuvalt ära hoida, on politsei jaoks oluline iga infokild. "Kui näete võõraid nägusid kodukandis piilumas aedadesse või autodesse, tasub valvas olla. Kahtlast tegevust või inimesi märgates tuleb alati helistada hädaabinumbril 112. Ka varguse katsest tuleks politseile teada anda, sest sellega kaardistame võimalike kurjategijate liikumist ja tegutsemispiirkondi," ütles Tambre.

Tambre lisab, et varguse ohvriks langenuna tuleb järgida politsei juhiseid või oodata ära korrakaitsjate saabumine sündmuskohale. "Kriminalisti tööd ei tasu tegema hakata, sest asitõendite kogumiseks on oluline jälgede puutumatus," märkis ta. Tambre sõnul saab sõidukivarguste ärahoidmisesse iga inimene panustada. Hinnalistele sõidukitele on võimalik paigaldada lisaturvaseadmeid, näiteks jälgimissüsteeme, mis teevad sõiduki ärandamise oluliselt keerulisemaks.