Lätis kadunud viieaastane Vanja võib olla kodukohast 12 kilomeetri kaugusel

Lätis Liepajas 1. juulil kaduma läinud viieaastane Vanja võis istuda valele bussile ja sõita kodulinnast 12 kilomeetrit eemal asuvasse Dubenisse.

Politsei on tänaseks läbi vaadanud suure hulga videomaterjali kogumahuga 200 tundi. Materjali põhjal on alust arvata, et viieaastane Vanja võis astuda vale bussi peale ning suunduda kodulinnast Liepajast ida pool asuvasse Dubenisse. Selle informatsiooni põhjal jätkas politsei otsinguid eile ja täna.

Lätist Liepajast pärit 5-aastase Vanja otsingud ei ole seni rõõmusõnumeid toonud. 1. juuli hommikul kadunud poissi on otsinud vähemalt 4000 vabatahtlikku. 7. juulil kuulutati Vanja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

Läti politsei teatel on väga väike võimalus, et poiss leitakse elusana. Uurijad lähtuvad kahest peamisest versioonist: poisiga juhtus õnnetus või on tema kallal toime pandud kuritegu.

Praeguseks on teada, et poiss läks laupäeva hommikul kella 8 ajal bussi peale ning suundus Liepajast põhja poole, Karosta piirkonda.

20 minuti pärast sõitis buss Liepaja kesklinna. Ametliku informatsiooni järgi nähti Vanjat viimati 1. juulil kella 16 paiku. Tal oli seljas tumesinine valge joonistusega pusa, poisil oli kapuuts peas, jalas tumedad püksid ning sandaalid.

Loe veel

Turvakaamera jäädvustus kadunud Vanjast. Foto: Läti politsei

Eesti politsei teeb igakülgset koostööd, et olla Läti kolleegidele abiks 5-aastase Ivani (Vanja) leidmisel. Praegustel andmetel ei ole Vanjal Eestis lähedasi ega tuttavaid, samuti pole poiss varem Eestis käinud.

PPA Lõuna prefektuuri juhtivuurija Toomas Joakit kinnitas Delfile, et Eesti politsei on Läti kolleegidega operatiivses infovahetuses. Infot vahetatakse jooksvalt nii kirja teel kui ka telefonitsi. "Teeme igakülgset koostööd, et olla naaberriigi kolleegidele abiks poisi leidmisel," sõnas Joakit.

Praegu teadaolevalt ei ole Vanjal ega tema perekonnal Eestis lähedasi, sõpru või tuttavaid, kelle juurde poiss võinuks tulla. Samuti pole politsei andmetel poiss oma perega varem Eestis käinud. "Sellegipoolest hoiavad meie patrullid silmad lahti ning otsivad oma marsruutidel Lätis kadunud last. Arvestades, et Läti politsei uurijate laual on erinevad versioonid kuriteost kuni omal soovil kodust lahkumiseni, ei tohi uurimisel piiranguid luua ning sel põhjusel laiendati kiirelt otsinguala ka Läti naaberriikidesse," selgitas Joakit.

5-aastane Vanja astus Liepajas asuvast kodust välja laupäeval, 1. juulil kella 8.30 paiku ning pole siiamaani tagasi tulnud. Perekond tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ning arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Poisi vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega. Naabrite sõnul on Vanja peres varem mitmeid konflikte olnud ning vaatamata poisi noorele eale, oli teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Vanja ema ütles kohalikule meeldiale, et nägi poissi viimati reede õhtul. Poiss läks voodisse ning rääkis emale päevasündmustest. On teada, et Ivan läks reedel laste usukeskusesse.

Kohalike sõnul nähti poissi kadumispäeval ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Samas ei olnud Vanjal kaasas raha ega ka telefoni. Vanjal on jalas tumedad püksid ning tumesinine kapuutsiga dressipluus, mille esiküljel on valge kujutis. Dressipluusi all on hall T-särk. Poisil on heledad juuksed, päevitunud nägu, sinised silmad ning vasaku silma all on sinikas. Vanja on keskmise kehaehitusega ning 120 sentimeetrit pikk.

Vaatamata politsei ja vabatahtlike otsijate jõupingutustele pole poissi siiani suudetud leida. Läti politsei kinnitusel ei välista uurijad, et poisi kallal on toime pandud kuritegu. Läti politsei ja vabatahtlikud otsijad paluvad kõigil silmad lahti hoida. "Palume kõigil Läti, Leedu ja Eesti inimestel tähelepanu juhtida sarnase välimusega lastele ning sellest teada anda," teatas bezvests.lv.

Eesti politsei- ja piirivalveameti esindajate sõnul on Vanja ametlikult ja rahvusvaheliselt kuulutatud tagaotsitavaks. Igasugune informatsioon poisi asukoha kohta on oodatud telefonile 112 või 22 084 084.