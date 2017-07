Lätis kadunud viieaastane Vanja leiti surnuna

Lätis kadunud viieaastane Vanja leiti täna õhtul üles, kuid kahjuks surnuna.

1. juulil Lätis Liepajas asuvast kodust lahkunud Vanja (Ivan) on leitud. Poisi surnukeha leiti täna õhtul kella 19 ajal tema kodulinnast 12 kilomeetrit eemal Dubeni asula metsatukast, vahendab TVNET.

Läti politsei teatel viitavad märgid sellele, et poiss oli üksinda metsas ning eksis ära. Täpsema info annab ekspertiis.

5-aastane Vanja astus Liepajas asuvast kodust välja laupäeval, 1. juulil kella 8.30 paiku. Perekond tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ning arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Poisi vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega. Naabrite sõnul on Vanja peres varem mitmeid konflikte olnud ning vaatamata poisi noorele eale, oli teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Vanja ema ütles kohalikule meeldiale, et nägi poissi viimati reede õhtul. Poiss läks voodisse ning rääkis emale päevasündmustest. On teada, et Ivan läks reedel laste usukeskusesse.

Kohalike sõnul nähti poissi kadumispäeval ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Samas ei olnud Vanjal kaasas raha ega ka telefoni.

Poisi otsingutele aitas kaasa üle 4000 vabatahtliku. 7. juulil kuulutati Vanja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning Läti politsei teatel on võimalus leida Vanja elusana väga väike. Uurijad lähtusid kahest peamisest versioonist: poisiga juhtus õnnetus või on tema kallal toime pandud kuritegu.

Pärast suure hulga videomaterjalide analüüsimist oli Läti politseil alust arvata, et Vanja võis olla kodulinnas 12 kilomeetrit eemal asuvas Dubeni asulas.