Lätis kaduma läinud 5-aastase Vanja otsinguteks palutakse abi ka eestlastelt

Läti politsei otsib 5-aastast Vanjat, kes lahkus 1. juuli hommikul oma kodust Liepajast. Otsingute käigus palutakse abi ka eestlastelt.

Vanja otsingutesse Lätis on kaasatud juba vähemalt 2000 vabatahtlikku, paraku ei ole otsingud seni tulemusi toonud. Pole välistatud, et poiss võib olla jõudnud Leetu, Eestisse või mujale Euroopasse, vahendab TVNET.

Vanjal on heledad juuksed, sinised silmad ning päevitunud nägu. Ta on 120 sentimeetrit pikk, seljas on tal sinine pluus ja jalas sinised püksid. Igasugune informatsioon poisi asukoha kohta on oodatud telefonile 110 või 22 084 084.

5-aastane Vanja astus kodust välja laupäeval kella 8.30 paiku ning pole siiamaani tagasi tulnud. Perekond tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ning arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Poisi vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega.

Naabrite sõnul on Vanja peres varem mitmeid konflikte olnud ning vaatamata poisi noorele eale, on teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Kohalike sõnul nähti poissi ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Samas ei olnud Vanjal kaasas raha ega ka telefoni.