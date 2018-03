Last seksile ahvatlenud egiptlane sai karistuseks tingimisi vangistuse

Harju maakohus karistas täna 13-aastast last seksile ahvatlenud Egiptuse kodanikku Ebrahimi kokkuleppemenetluses tingimisi pooleteiseaastase vangistusega.

Kohus karistas Egiptuse kodanikku Ebrahimi lapse seksuaalse ahvatlemise ja lapsega kohtumiseks kokkuleppe sõlmimise eest liitkaristusena ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Karistust ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane kolme aasta jooksul toime uut kuritegu.

Kuna Ebrahim on ostnud üheotsapileti Egiptusse, loobuti tema puhul käitumiskontrolli rakendamisest.

31-aastast Egiptuse kodanikku süüdistati selles, et ta suhtles internetikeskkonna suhtlusportaalis 13-aastase tüdrukuga seksi teemal ning saatis talle pornograafilise sisuga fotofaile, samuti tahtis ta lapsega kohtuda, et astuda temaga seksuaalvahekorda.

Süüdistatava tegu jäi katse staadiumi tänu Põhja prefektuuri lastekaitsetalituse ametnike tööle.

„Tegu on järjekordse juhtumiga, kus täiskasvanud mees kasutab internetikeskkonda selleks, et last ahvatleda seksuaalselt. Oluline, et lapsevanemad räägiks taolistest juhtumitest oma lastele ning hoiataks neid võimalikest ohtudest,“ sõnas Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eneli Laurits.