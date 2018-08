Lasnamäel tulistanud mehele esitati kahtlustus tapmiskatses, ohvrit tulistati vähemalt kuus korda

Ööl vastu 2. augustit leidis Lasnamäel aset tulistamine, mille tagajärjel sai raskelt vigastada meesterahvas. Väidetav tulistaja oli politsei poolt samal öösel kinni peetud ning tänaseks on ta kahtlustatavana üle kuulatud. Prokuratuur taotleb täna, 3. augustil kohtult loa kahtlustatavana kinnipeetud mehe vahistamiseks esialgu kuni kaheks kuuks, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

Esitatud kahtlustuse kohaselt tekkis Tallinnas Mustakivi sillal konflikt kahe mehe vahel. Olemasolevatel andmetel lõi kannatanu kahtlustatavat oimu piirkonda, mille järel võttis kahtlustatav enda nimele registreeritud püstoli Glock ning tulistas õhku ja seejärel kannatanu suunas. Juhtunu tagajärjel sai kannatanu raskelt vigastada, ta viibib endiselt haiglas.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, ringkonnaprokurör Diana Helila ütles, et hetkel on kahe mehe vahel tekkinud tüli põhjust pole teada. “Kahtlustatav, 28-aastane mees loobus ütluste andmisest,” selgitas prokurör. “Praegu on teada, et laske oli kokku vähemalt kuus. Kannatanust isiku oleme välja selgitanud, tegu on 35-aastase mehega. Meie andmetel ei olnud mehed omavahel tuttavad olnud. Omalt poolt jätkame tõendite kogumisega,” lisas ringkonnaprokurör Diana Helila.

Kuigi kahtlustatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud, prokuratuur on siiski seisukohal, et aset on leidnud raske kuriteo toimepanemine, millest lähtuvalt on alust kohtule vahistamistaotluse esitamiseks.