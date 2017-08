Lasnamäel tekitas koer kortermaja köögis tulekahju

Pilt on illustratiivne.

Eile pärastlõunal oli päästjatel lahendada ebaharilik sündmus.

Eile kell 16.49 teatati, et Lasnamäel Ümera tänaval tuleb kortermaja ühe esimese korruse korteri köögi aknast suitsu. Päästjad sisenesid akna kaudu korteri kööki, seal töötas elektripliit, pliidil põlesid pannid ning toit, vähesel määral oli süttinud ka köögimööbel. Päästjad kustutasid tulekahju kella 17.09ks.

Inimesi õnnetuse hetkel kodus polnud, seevastu võttis päästjaid vastu korteris olnud koer. "Tema oma tervise üle ei kurtnud, üleüldse jäi mulje, et tegemist on ka pahanduse autoriga – tõenäoliselt suutis loom vajutada käima pliidi ning kuumuse mõjul süttisid sellel põlema asjad," kirjeldas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs, kes nentis, et tegu oli küllaltki ebatavalise õnnetusega.