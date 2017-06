Lasnamäel põles 16-korruseline kõrghoone

Eile kell 16.05 teatati, et Lasnamäel Kivila tänaval tuleb 16-korruselise kõrghoone ühest 16-korruse korterist suitsu.

Päästjad tegid kindlaks, et põleng oli olnud korteri elektrikilbis ning otsest ohtu nende saabumise ajal enam polnud.

Paraku oli majas tõsine probleem. Võtmeta, sealhulgas ka elektroonilise võtmeta, peaks saama avada suitsuvaba trepikoda. Kahjuks selles kõrghoones seda võimalust taas polnud, teatas Põhja päästekeskus.

Korteriühistud peavad rakendama meetmeid ohutu evakuatsiooni ja muude tuleohutusnõuete tagamiseks. See puudutab nii ATSi (automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem), mehhaanilist suitsueemaldussüsteemi kui voolikusüsteeme. Lisaks peab ATS süsteemi käivitumisel sõitma kortermaja lift esimesele korrusele ja avama uksed. Ka selle nõude täimisega oli eilse sündmuse ajal probleeme. Korteriühistu juhatuse liikmed peavad suhtuma tõsiselt ATS süsteemi hooldusesse.

Lähinädalatel on olnud kõrghoonetes mitmeid tulekahjusid, kus otseses ohus olid inimelud. Kahjuks on selgunud, et paljud tuleohutusnõuded on kõrghoonetes täitmata. Korteriühistute juhatuste liikmed peaksid küsimuste korral pöörduma Põhja päästekeskuse Ohutusjärelevalvebüroo poole. Põhja päästekeskuse Ohutusjärelevalvebüroo inspektorid pööravad lähiajal suuremat tähelepanu tuleohutusnõuete täitmisele kõrghoonetes.